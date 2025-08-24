Tchê Tchê chora ao deixar o campo e preocupa o Vasco na sequência da temporada

Volante sente um incômodo na parte posterior da coxa esquerda no revés por 3 a 2 para Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Vasco não teve uma boa atuação diante do Corinthians, em São Januário, e voltou a perder pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o técnico Fernando Diniz pode ganhar uma problema para a sequência da temporada. Afinal, Tchê Tchê sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda e deixou o gramado chorando e de maca. Dessa forma, o lance aconteceu ainda no primeiro tempo. O meio-campista sentiu praticamente sozinho aos 40 minutos, quando voltava para fortalecer a marcação em um contra-ataque da equipe paulista.