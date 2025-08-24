Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo vence Atlético e encosta no G-6 do Brasileiro

Vitória por 2 a 0 no Morumbis leva o São Paulo ao sétimo lugar. Os mineiros, muito desfalcados, pouco ofereceram de perigo
Deu São Paulo no clássico contra o Atlético neste domingo (24/8), pela 21ª rodada do Brasileirão. Jogando com quase força máxima diante de um Galo desfalcado e com alguns titulares no banco, o time paulista se impôs no Morumbis e venceu por 2 a 0, com gols de Pablo Maia e Tápia. O resultado foi justo, refletindo o maior volume de jogo do São Paulo diante de um Atlético que pouco produziu — especialmente no segundo tempo.

Com o triunfo, o São Paulo sobe para a 7ª posição, agora com 32 pontos. Já o Atlético segue em má fase: permanece com 24 pontos, ocupando a 12ª colocação.

Belo gol de Pablo Maia para o São Paulo

O Atlético não contou com vários de titulares: Cuello, Hulk e Dudu, suspensos, e Lyanco, machucado. Além disso, visando o jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no meio da semana, Cuca deixou Scarpa e Arana no banco. O clássico começou com muito estudo e com as duas equipes encontrando dificuldades para chegar perto do gol. Isso mudou aos 22 minutos, quando uma rápida troca de passes levou a bola até Pablo Maia. O são-paulino, na entrada da área, bateu rasteiro no canto direito de Everson: São Paulo 1 a 0.

Logo após o gol, Ferreirinha quase ampliou. Sentindo que o time da casa vivia um bom momento, o Atlético se fechou e tentou reorganizar o jogo, mas sem sucesso no ataque — e cometendo falhas na defesa. Aos 36 minutos, em um erro de posicionamento, a zaga atleticana permitiu um perigoso contra-ataque do São Paulo. Ferreirinha invadiu a área e chutou cruzado, mas desta vez Everson fez uma defesa excepcional. No fim do primeiro tempo, Vitor Hugo chegou a empatar para o Galo, escorando uma falta cobrada na área por Menino. No entanto, o VAR marcou impedimento e o gol foi anulado.

Luciano põe fogo no jogo

A etapa final foi de pura sonolência até os 25 minutos, quando ao menos o São Paulo passou a buscar mais o ataque após a entrada de Luciano, enquanto o Galo ganhou um pouco de qualidade no passe com a entrada de Gustavo Scarpa.

Luciano teve uma grande chance ao receber belo passe de Ferraresi, mas parou em Everson, que salvou o Atlético. Aliás, o goleiro atleticano ainda fez boa defesa em chute de Rodriguinho. O Galo, por outro lado, tinha bom toque no meio de cmapo, mas não chegava no ataque. Assim, com justiça, o São Paulo ampliou aos 35 minutos. Luciano tirou um coelho da cartola ao dar um passe de calcanhar para Cédric. O lance desmontou a defesa atleticana. Cédric cruzou na medida, e Tápia, que havia acabado de entrar, voou de peixinho para marcar o gol que matou o jogo: 2 a 0. NO fim o Galo acertou a trave de Rafael (Scarpa de falta). Mas não entrou. 

SÃO PAULO 2X0 ATLÉTICO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 24/08/2025
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Gols: Pablo Maia, 22’/1ºT (1-0); Tápia, 35’/2ºT (2-0)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho, 42’/2ºT), Pablo Maia e Enzo Díaz; Ferreirinha (Luciano, 16’/2ºT) e André Silva (Tápia, 33’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
ATLÉTICO-MG: Everson; Gabriel Menino (Iseppe, 43’/2ºT), Vitor Hugo, Iván Román e Caio Paulista; Alan Franco (Scarpa, 22’/2ºT), Fausto Vera, Reinier (Alexsander, Intervalo) e Igor Gomes (Natanael, 30’/2ºT); Júnior Santos (Biel, 22’/2ºT) e Rony. TécnicoCuca.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Enzo Díaz (SAO); Everson,  Igor Gomes (ATL)
Cartões Vermelhos:

