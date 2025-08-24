Porto goleia Casa Pia e segue 100% no Português

O Porto não teve qualquer dificuldade para vencer o Casa Pia neste domingo, 24/8, no Estádio do Dragão, pela 2ª rodada do Campeonato Português. Com dois gols nos primeiros minutos, os Dragões administraram a vantagem com tranquilidade, ampliando ainda no primeiro tempo e fechando a goleada na etapa final. Borja (dois), Nehuén Pérez e William Gomes (este uma pintura) fizeram os gols.

Com o resultado, o Porto chega aos mesmos nove pontos de Sporting e Moreirense. Mas o Braga (que ainda joga na rodada) e Benfica (com um jogo a menos) têm seis pontos. Assim, também estão com 100% de aproveitamento.

Como o Porto goleou o Casa Pia?

O Porto foi arrasador no primeiro tempo, encerrando a etapa inicial com 13 finalizações contra nenhuma do rival e 74% de posse de bola. Um massacre — e o placar só não foi mais elástico graças às ótimas defesas do goleiro Patrick Sequeira.

O time da casa já havia desperdiçado duas boas chances quando, aos 20 minutos, abriu o placar. Froholdt fez bela jogada pela direita e encontrou Borja Sainz, que mesmo marcado não vacilou: 1 a 0. O segundo gol foi uma pintura do brasileiro William Gomes: 2 a 0. Ele recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou de fora da área. Enfim, um golaço, sem chances para o goleiro. Aos 40, após escanteio, Alberto Costa bateu com força, a bola desviou levemente em Nehuén Pérez e morreu no fundo das redes: 3 a 0.

No segundo tempo, com a vitória assegurada, o Porto ficou administrando a vantagem. Mas ainda assim ampliou quando Tchamba tinha a bola dominada na esquerda da defesa, no meio de campo e atrasou mal, nos pés de Borja. O atacante invadiu e chutou cruzamento na entrada da área para fechar o placar.