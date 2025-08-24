Mano Menezes vê evolução no jogo do Grêmio no empate

Após o 0 a 0 com o Ceará, treinador gremista afirma que o time ainda está em construção, mas destaca evolução e maior estabilidade da equipe

Para o treinador Mano Menezes, o Grêmio fez um bom jogo, mostrando evolução em relação às últimas partidas. Ele afirmou que o empate em 0 a 0 foi muito mais resultado da falta de pontaria do ataque do que de qualquer outra situação. E elogiou o meio de campo.

“Hoje saímos com um time que jogou bem, com algumas limitações, mas sabemos como trabalhar para resolver, e é nessa direção que iremos caminhar. Penso que tivemos uma posse de bola significativa dentro do campo do adversário, contra um rival que dificulta qualquer equipe, mas não conseguimos traduzir isso em gol. Faltou uma melhor qualidade na finalização. Já no meio de campo estamos evoluindo. Cuellar vem dando ótima sustentação, Alex Santana fez seu melhor jogo. “

Mano Menezes e o Grêmio com um bom jogo como equipe

O goleiro Tiago Volpi fez pelo menos duas grandes defesas — uma delas, no segundo tempo, em finalização perigosa de Galeano, sustentando o empate. No entanto, ao ser questionado sobre o fato de seu goleiro ter evitado uma nova derrota, Mano não gostou do enfoque e rebateu:

“Começar com o milagre do Volpi não é honesto. Afinal, o Grêmio teve cinco chances claras para fazer o gol. O que manteve o placar em 0 a 0 não foi apenas o Volpi — o que manteve foram as chances que perdemos, uma delas praticamente sem goleiro. O Grêmio, depois do jogo com o Sport, em que saímos todos tristes, fez hoje um jogo melhor como equipe. Esse é o ponto de partida.”

Gremistas mal na tabela

O empate leva o Grêmio aos 24 pontos, em 13º lugar. Contudo, pode perder posições ao fim da rodada. O próximo duelo, como citado por Marcos Rocha, será no domingo, 31/8, no Maracanã, contra o Flamengo. Provavelmente com um desfalque de peso. Balbuena saiu no intervalo com lesão no tornozelo esquerdo. Assim, fará examentes neste domingo para se avaliar a gravidade da lesão.