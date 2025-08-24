Jardim faz coro por convocação de dupla do Cruzeiro e projeta clássico

Técnico se define como “incompetente” por não encontrar formação que possa usar Gabigol junto a Kaio Jorge e Matheus Pereira no Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

A estratégia do técnico Leonardo Jardim em fazer o Cruzeiro ter uma postura ofensiva no Mineirão contra o Internacional foi bem efetuada. Isso porque o time mineiro teve atuação superior na maior parte do jogo, principalmente pela pressão na saída de bola em grande parte do jogo. Assim, a Raposa construiu uma vitória por 2 a 1 sobre o adversário gaúcho e retornou à vice-liderança do Brasileirão. O triunfo também foi simbólico, pois representou a quebra de escritas negativas contra o Colorado. No caso, mais de dez anos sem superar o oponente no Mineirão. Assim, o comandante exaltou a proeza.

“Conseguimos derrubar mais um tabu mais amplo. Nesta temporada, temos conseguido resolver alguns tabus. Nove anos que o Cruzeiro não ganhava do Internacional. Pronto, acabamos com isso! Estamos satisfeitos, mais três pontos”, frisou o comandante. Dupla de destaque do Cruzeiro O meio-campista Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge novamente foram protagonistas em resultado positivo do Cruzeiro. Com isso, o treinador português decidiu mudar sua atitude e fez coro pela convocação de ambos para a Seleção Brasileira. “Vocês sabem que não gosto de individualizar, mas com certeza o Matheus e o Kaio, nossa dupla ofensiva, tem tido um rendimento extraordinário este ano. Não só em termos de gols e assistências, mas em termos de atitude, de pressionar o adversário, de recuperação”, justificou Leonardo Jardim.

“Eles não vão à Seleção por acaso, não é? Estão agora na pré-lista da seleção, não é por acaso. Eles têm feito um excelente campeonato e estão de parabéns”, acrescenta o treinador. Inclusive, o treinador reforça que Gabigol não é titular somente pelos momentos excepcionais de Kaio Jorge e Matheus Pereira. Deste modo, ele avalia que a sua falta de competência o impede de escalar o trio como titular. “Em relação ao Gabriel, vocês sabem, eu já disse tantas vezes, que o Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de se louvar. Nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo são as minhas limitações, não consigo encaixá-los, muitas vezes, os três jogadores ao mesmo tempo. A responsabilidade é minha por não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo”, esclareceu o técnico.

Eu sei que às vezes os torcedores querem: ‘ah, mas você tem que arranjar um sistema’, mas eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um cara que consiga fazer mágica. Eu sei disso, mas os torcedores não querem saber nada disso, querem ganhar e que os ídolos joguem”, complementou. Projeção do clássico Por fim, o treinador português fez uma projeção do clássico contra o Atlético pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. “O clássico é sempre um super jogo, um jogo muito emotivo, que as duas equipes têm sempre um empenho muito forte para sair vitorioso e felicitar seus torcedores. E isso não vai fugir do caráter emocional”, finalizou o comandante.