Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem suas estreias no Campeonato Italiano 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A Inter começa sua trajetória no Campeonato Italiano 2025/26 nesta segunda-feira (25). O clube recebe o Torino às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, na partida de estreia das equipes nesta edição da Serie A. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

A Inter terminou a última temporada na segunda posição e perdeu a briga pelo título para o Napoli. Dessa maneira, o clube de Milão quer vencer nesta estreia para buscar mais um troféu do Campeonato Italiano. Dentre os reforços do clube para 2025/26 está o atacante brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo. Como chega o Torino Por outro lado, o Torino encerrou a última edição do Campeonato Italiano na 11ª posição e quer melhorar o desempenho em 2025/26.