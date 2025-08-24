Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem suas estreias no Campeonato Italiano 2025/26
A Inter começa sua trajetória no Campeonato Italiano 2025/26 nesta segunda-feira (25). O clube recebe o Torino às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, na partida de estreia das equipes nesta edição da Serie A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Milan é surpreendido e perde em casa para a Cremonese no Italiano

Como chega a Inter de Milão

A Inter terminou a última temporada na segunda posição e perdeu a briga pelo título para o Napoli. Dessa maneira, o clube de Milão quer vencer nesta estreia para buscar mais um troféu do Campeonato Italiano. Dentre os reforços do clube para 2025/26 está o atacante brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo.

Como chega o Torino

Por outro lado, o Torino encerrou a última edição do Campeonato Italiano na 11ª posição e quer melhorar o desempenho em 2025/26.

INTER DE MILÃO X TORINO

1ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
Data-Hora: segunda-feira, 25/08/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).
INTER DE MILÃO: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram. Técnico: Cristian Chivu.
TORINO: Israel, Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Casadei, Anjorin, Ngonga, Vlasic, Ginetis; Simeone. Técnico: Marco Baroni.
Árbitro: Federico La Penna (ITA).

