Gustavo Henrique valoriza vitória do Corinthians, mas faz alerta sobre desatenção

Zagueiro marcou o último gol do triunfo do Timão por 3 a 2, neste domingo, sobre o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Corinthians visitou o Vasco em São Januário e bateu o rival por 3 a 2 na 21ª rodada do Brasileirão 2025. Após o duelo, o zagueiro Gustavo Henrique, que fez o último gol do Timão na partida, comemorou a vitória, mas fez um adendo sobre a desatenção do time nos minutos finais de jogo.

“Sabíamos que ia ser um confronto muito complicado, jogar aqui é sempre muito difícil. Nossa preparação foi para o jogo contra o Vasco. Tínhamos que neutralizar a jogada deles, acumulando gente pelo lado e jogando pelo contra-ataque. Conseguimos controlar bem a partida, conseguimos fazer 3 a 1. Acho que a gente não pode deixar baixar (o ritmo) no final do jogo, não pode… Se a gente tomasse esse segundo gol faltando 10 minutos iria ser uma pressão enorme. A gente tem que se conscientizar e melhorar. Agora é pensar no próximo jogo, que é muito importante”, disse o zagueiro na saída de campo em entrevista ao Premiere.

O Corinthians iniciou bem na casa do rival e chegou ao primeiro gol com Maycon, ainda na primeira etapa. Depois, o Vasco chegou ao empate após um pênalti de André Ramalho. No entanto, o Timão continuou melhor e marcou mais dois, com Gui Negão e Gustavo Henrique. No entanto, no fim, Rayan aproveitou o vacilo de Félix Torres, marcou o segundo e quase complicou a vida do Timão.

Com o resultado, o Corinthians, assim, alcançou a marca de 25 pontos, na 11ª colocação. Na próxima rodada, a equipe paulista terá pela frente o clássico com o Palmeiras, dia 31 (domingo), às 18h30 (de Brasília).

