Gustavo Henrique valoriza vitória do Corinthians, mas faz alerta sobre desatenção

O Corinthians visitou o Vasco em São Januário e bateu o rival por 3 a 2 na 21ª rodada do Brasileirão 2025. Após o duelo, o zagueiro Gustavo Henrique, que fez o último gol do Timão na partida, comemorou a vitória, mas fez um adendo sobre a desatenção do time nos minutos finais de jogo.

“Sabíamos que ia ser um confronto muito complicado, jogar aqui é sempre muito difícil. Nossa preparação foi para o jogo contra o Vasco. Tínhamos que neutralizar a jogada deles, acumulando gente pelo lado e jogando pelo contra-ataque. Conseguimos controlar bem a partida, conseguimos fazer 3 a 1. Acho que a gente não pode deixar baixar (o ritmo) no final do jogo, não pode… Se a gente tomasse esse segundo gol faltando 10 minutos iria ser uma pressão enorme. A gente tem que se conscientizar e melhorar. Agora é pensar no próximo jogo, que é muito importante”, disse o zagueiro na saída de campo em entrevista ao Premiere.