Dorival elogia Gui Negão e pede ‘pés no chão’ no Corinthians

Jovem de 18 anos marca em vitória do Timão por 3 a 2 sobre o Vasco, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Vasco no Brasileirão, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, elogiou a evolução do jovem Gui Negão. O garoto novamente foi um dos destaques da equipe e ainda marcou o segundo gol do Timão, neste domingo, em São Januário. Diante disso, o treinador fez questão elogiar a revelação e pede pés no chão.

“(Gui Negão) Vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função. Vem aproveitando muito bem as oportunidades, evoluindo, crescendo, é isso que nós queremos. Só espero que continue com os pés no chão, trabalhando com tranquilidade e buscando a cada jogo ser um pouco melhor”, disse Dorival.