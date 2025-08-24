Davide Ancelotti diz que Botafogo venceu o Juventude com ‘raiva’

“Na conversa de Quito (onde o Botafogo caiu para a LDU), reforcei que minha confiança segue alta e que tínhamos que mostrar uma reação. Era um jogo fundamental. Porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, raiva. Hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não foi o melhor futebol, mas tivemos muita vontade. Temos que melhorar em casa, porque os resultados não são como fora de casa”, comentou Davide Ancelotti.

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti reconheceu que o time não teve grande atuação na vitória sobre o Juventude por 3 a 1, na noite deste domingo (24) . No entanto, ele reforçou que o Glorioso foi buscar os três pontos na força da vontade e na “raiva”, acentuada após elimição para a LDU há três dias (21).

Com o triunfo, o Botafogo encerrará a rodada em quinto lugar, com 32 pontos, a 11 do líder Flamengo. Ambos têm 19 jogos, dois a menos do que muitos times. As chances de título são remotas, portanto. Mas o Glorioso não joga a toalha na disputa pelo bi e aposta em um grande segundo turno.

Chris Ramos, nova opção

Aliás, o próximo compromisso será contra o Bragantino, no sábado (30), às 18h30, pela 22ª rodada. Antes, porém, o Botafogo visita o Vasco nesta quarta-feira (27), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30. Autor de dois gols neste domingo (24), o atacante espanhol Chris Ramos desponta como grande opção para a reta final de temporada.

” É uma possibilidade que agora temos, porque temos dois (centroavantes) de qualidade, peso e qualidade física. Então é uma possibilidade que temos. Também temos meias de qualidade como Savarino e Correa….Contente pelo Chris. Acho que é muito fácil para os jogadores que chegam, porque é um ambiente familiar. Espero que possa fazer dois gols todo jogo, mas não vai ser fácil. Parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante. Os jogadores que entraram para refrescar o time porque estava muito cansado hoje por conta da viagem muito longa. Não tivemos treino no Rio. Uma vitória fundamental.”, concluiu Davide Ancelotti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.