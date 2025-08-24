Cruzeiro põe fim à sequência negativa em casa e ganha moral para clássico pela Copa do Brasil

Time celeste volta a triunfar no Mineirão e passa a focar suas atenções no duelo ida das quartas de final contra o Atlético

Diante de mais de 40 mil torcedores, o Cruzeiro colocou fim a uma sequência de três jogos sem vencer no Mineirão. O 2 a 1 sobre o Internacional no último sábado (23), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, encheu o time celeste de confiança para o duelo contra o arquirrival Atlético, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Antes do triunfo sobre os gaúchos, a Raposa havia perdido para Ceará e Santos em seus domínios pelo Brasileirão, e empatado com o CRB pela Copa do Brasil. A sequência de insucessos ligou o alerta no Cabuloso em relação ao aproveitamento em casa.