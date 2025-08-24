Cruzeiro domina o Palmeiras e larga na frente na semi do Brasileiro Feminino

Com os resultado, as mineiras podem até perder por um gol de diferença a partida da volta, no próximo domingo (31), para ir à final / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo (24), na Arena Barueri, e abriu vantagem no duelo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino O resultado deixa as Cabulosas em posição confortável para a partida de volta, em Belo Horizonte, no próximo domingo (31). As mineiras, inclusive, podem até perder por um gol de diferença para ir à final. A árbitra iniciou o jogo em ritmo quente: Amanda Gutierres balançou a rede para o Palmeiras logo no primeiro minuto, mas o VAR revisou o lance e anulou o gol por impedimento. Aos 37, em perfeita cobrança de falta, Andressinha abriu o placar para as donas da casa.