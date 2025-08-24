Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Condenado por cabeça de porco, torcedor do Corinthians discute com Dorival no Rio

Condenado por cabeça de porco, torcedor do Corinthians discute com Dorival no Rio

Osni Fernando Luiz, conhecido como 'Cicatriz', registrou o bate-boca com o treinador do Timão na saída da delegação para São Januário
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians, que já estava deixando o hotel rumo a São Januário para a partida contra o Vasco, neste domingo, às 16h, pelo Brasileirão, acabou sendo surpreendido. O elenco foi abordado com palavras de forte cobrança. Em vídeo divulgado na própria conta, o torcedor Osni Fernando Luiz, conhecido como ‘Cicatriz’, registrou um bate-boca com o técnico Dorival Júnior.

“Fazer esses caras jogar (SIC) hoje, professor. Senão já pega a mala e vai embora”, disparou o torcedor.

“Alguém vai no teu trabalho te criticar, rapaz?”, respondeu o treinador.

“Eu sou torcedor, eu sou torcedor. Nós paga (SIC) o teu salário”.

A equipe do Coritnhians, aliás, ocupa a 14ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro e precisa da vitória. O time perdeu duas partidas consecutivas e quer se afastar das proximidades da zona de rebaixamento.

 

O caso de Osni, torcedor do Corinthians

Osni Fernando Luiz, aliás, teve condenação pela Justiça de São Paulo a uma pena de um ano de prisão em regime semiaberto mais multa. O torcedor, afinal atirou uma cabeça de porco no campo da Neo Química Arena, em jogo entre Corinthians e Palmeiras, em 2024.

O juiz Fabricio Realizia, do Foro Central Criminal da Barra Funda destacou que investigações cibernéticas pela Polícia Civil encontraram e identificaram seu perfil no Instagram, onde ele publicou a cabeça de porco em um “story” dizendo que todos veriam o que aconteceria durante o jogo.

Depois, o torcedor foi à delegacia, confirmou ser o dono do perfil e que adquiriu a cabeça do animal no Mercadão da Lapa. Além disso, também admitiu ter arremessado o objeto para dentro do estádio e disse não ter combinado o arremesso para dentro de campo com outros torcedores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar