Condenado por cabeça de porco, torcedor do Corinthians discute com Dorival no Rio

O caso de Osni, torcedor do Corinthians

Osni Fernando Luiz, aliás, teve condenação pela Justiça de São Paulo a uma pena de um ano de prisão em regime semiaberto mais multa. O torcedor, afinal atirou uma cabeça de porco no campo da Neo Química Arena, em jogo entre Corinthians e Palmeiras, em 2024.

O juiz Fabricio Realizia, do Foro Central Criminal da Barra Funda destacou que investigações cibernéticas pela Polícia Civil encontraram e identificaram seu perfil no Instagram, onde ele publicou a cabeça de porco em um “story” dizendo que todos veriam o que aconteceria durante o jogo.

Depois, o torcedor foi à delegacia, confirmou ser o dono do perfil e que adquiriu a cabeça do animal no Mercadão da Lapa. Além disso, também admitiu ter arremessado o objeto para dentro do estádio e disse não ter combinado o arremesso para dentro de campo com outros torcedores.

