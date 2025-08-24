Chris Ramos estreia e garante vitória do Botafogo contra o Juventude

Chris Ramos estreia e garante vitória do Botafogo contra o JuventudeAtacante espanhol sai do banco, marca duas vezes, e Glrorioso encerra jejum que já durava 29 anos: vitória do Botafogo no Alfredo Jaconi
O Botafogo contou com o brilho do atacante Chris Ramos para derrotar o Juventude, de virada, por 3 a 1, neste domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. Assim, o time encerrou um jejum de 29 anos: vencer o Ju no Alfredo Jaconi. O atacante espanhol saiu do banco, substitiu Joaquin Corrêa e marcou os dois últimos gols da vitória gloriosa. Antes, o time gaúcho abriu o placar com Batalla, e o Bota empatou com Alex Telles, de pênalti.
Além de Chris Ramos, o técnico Davide Ancelotti promoveu outra estreia no Botafogo, a do goleiro Neto, que foi titular e jogou os 90 minutos. Pelo lado do Juventude, esta foi a primeira partida do zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense, Londrina e Paysandu.
Com os gols de Chris Ramos e com a vitória sobre o Juventude, o Botafogo dá uma resposta ao torcedor após a eliminação para a LDU na Libertadores. De quebra, o Glorioso chegou aos 32 pontos no Brasileirão, em quinto lugar, mas com apenas 19 jogos. O Juventude, por sua vez, conhece a primeira derrota sob o comando do técnico Thiago Carpini. Até então, eram duas vitórias e um empate. Além disso, o tropeço mantém o time no Z4, em 18º, com 20 pontos.
O Juventude aproveitou-se do fator casa e do ótimo histórico recente sobre o Botafogo no Jaconi para partir para cima. Dessa forma, teve as primeiras boas jogadas, principalmente com Nenê. Mandaca e Taliari também criaram perigo à defesa alvinegra. Entretanto, quem abriu o placar foi Batalla aos 29. O colombiano aproveitou cruzamento mágico de Nenê e marcou de cabeça.
O Botafogo, no entanto, não abaixou a cabeça, empurrou o Juventude principalmente com boas jogadas de Jefinho pela direita. No entanto, o gol do Glorioso saiu pelo flanco esquerdo, com Alex Teles, cobrando pênalti de Wilker Angel em Arthur Cabral. O camisa 13, vale lembrar, foi revelado pelo próprio Ju, em 2011.
Já o segundo tempo demorou para engrenar, mas teve novamente domínio jaconero. Mandaca teve boa finalização aos 10 minutos, mas Neto pegou. Já aos 23, Jadson chutou de fora da área, por cima do gol. Três minutos depois, o goleiro alvinegro apareceu novamente, agora em finalização de Gabriel Veron. Na sequência, Rafael Bilu chutou na trave.
Chris Ramos aparece, brilha e garante vitória
Quando a vitória do Juventude parecia uma questão de tempo, os torcedores foram surpreendidos com o brilho do atacante espanhl Chris Ramos. Primeiro, ele garantiu a virada em chute de fora da área aos 39 minutos. Depois, sacramentou a vitória aos 46, aproveitando passe de Santi Rodríguez em contra-ataque fatal do Botafogo.
Próximos compromissos
O Botafogo agora irá encarar o rival Vasco da Gama, nesta quarta-feira (27), às 21h30, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Três dias depois, no sábado (30), o Glorioso recebe o Bragantino pela 22ª rodada do Brasileirão. O Juventude, que disputa apenas o torneio de pontos corridos,visita o Juventude também no sábado, mas na abertura da rodada: 16h.
JUVENTUDE X BOTAFOGO
21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 24/08/2025
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Público:
Gol: Batalla, aos 29 /1ºT (1-0), Alex Telles, aos 39/1ºT (1-1); Chris Ramos, aos 39 /2ºT (1-2) e aos 46 /2ºT (1-3)
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Wilker Angel, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes – intervalo); Jadson, Caíque (Daniel Giraldo, 31/2ºT), Luís Mandaca (Matheus Babi, 45/2ºT) e Nenê (Gabriel Veron – intervalo) Gabriel Taliari e Batalla (Rafael Bilu, 26/2ºT) Técnico: Thiago Carpini
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal, 11/2ºT ); Newton (Danilo, 11/2ºT), Marlon Freitas, Montoro (Santi Rodríguez, 30/2ºT) e Jeffinho (Matheus Martins – intervalo); Joaquin Corrêa (Chris Ramos, aos 22 /2ºT) e Arthur Cabral Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
Cartões amarelos: Barboza e Newton (BOT)
Cartões vermelhos: –
