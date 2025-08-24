Bahia x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Baianos buscam a consolidação no G4; Santos, tudo para não se aproximar da zona de rebaixamento. Diego Mazur narra o jogo.

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos se enfrentam neste domingo (24/8), às 16h (de Brasília), em jogo pela 21ª rodada do Brasileiro. O Esquadrão de Aço, quarto colocado com 33 pontos, vem empolgado após vencer o Corinthians no último jogo e chegar a sua oitava partida sem perder. Por outro lado, o Peixe vem em uma grande crise esportiva. Afinal, o Alvinegro Praiano perdeu por 6 a 0 para o Vasco em seu último compromisso, demitiu seu técnico e teve seu CT invadido nos últimos dias. Assim, uma vitória é crucial para apaziguar os ânimos.

Esta partida terá cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 14h30 (de Brasília), com pré-jogo sob o comando de Diego Mazur, que também fará a narração.

Além de Diego Mazur, a cobertura conta com Cleiton Santos nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Para não perder nada, clique na arte acima a partir das 14h30 e acompanhe este Bahia x Santos.

