Ancelotti marca presença em Bahia x Santos na Arena Fonte Nova

Ancelotti marca presença em Bahia x Santos na Arena Fonte NovaTécnico da Seleção Brasileira também recebe camisa do Tricolor de Rogério Ceni antes da partida deste domingo, pelo Brasileirão
Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti mantém o seu “tour” nos jogos pelo Brasil. O treinador marcou presença Arena Fonte Nova para acompanhar a partida entre Bahia e Santos, que medem forças às 16h (de Brasília) neste domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O italiano conversou rapidamente com o técnico Rogério Ceni, do Bahia. Além disso, o treinador da Seleção recebeu das mãos do comandante brasileira uma camisa do Tricolor e posou para fotos.
Ancelotti, aliás, acompanhou algumas partidas pelo futebol brasileiro nas últimas semanas. Antes de Bahia e Santos, Ancelotti assistiu ao Flamengo vencer o Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio, pela Libertadores. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele esteve na Arena MRV e viu de perto a partida entre Atlético-MG e Grêmio. Veja o “tour” de Carlo Ancelotti.
A convocação da Seleção Brasileira será convocada na próxima segunda-feira. Aliás, Jean Lucas, do Bahia, e Brazão, do Santos, estão na pré-lista de convocados para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Chile e Bolívia, em setembro. Assim, o treinador quer acompanhar de perto o futebol dos destaques em suas equipes.
