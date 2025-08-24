Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti marca presença em Bahia x Santos na Arena Fonte Nova

Técnico da Seleção Brasileira também recebe camisa do Tricolor de Rogério Ceni antes da partida deste domingo, pelo Brasileirão
Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti mantém o seu “tour” nos jogos pelo Brasil. O treinador marcou presença Arena Fonte Nova para acompanhar a partida entre Bahia e Santos, que medem forças às 16h (de Brasília) neste domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O italiano conversou rapidamente com o técnico Rogério Ceni, do Bahia. Além disso, o treinador da Seleção recebeu das mãos do comandante brasileira uma camisa do Tricolor e posou para fotos.

Ancelotti, aliás, acompanhou algumas partidas pelo futebol brasileiro nas últimas semanas. Antes de Bahia e Santos, Ancelotti assistiu ao Flamengo vencer o Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio, pela Libertadores. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, ele esteve na Arena MRV e viu de perto a partida entre Atlético-MG e Grêmio. Veja o “tour” de Carlo Ancelotti. 

A convocação da Seleção Brasileira será convocada na próxima segunda-feira. Aliás, Jean Lucas, do Bahia, e Brazão, do Santos, estão na pré-lista de convocados para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Chile e Bolívia, em setembro. Assim, o treinador quer acompanhar de perto o futebol dos destaques em suas equipes.

