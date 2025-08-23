Viveros decide, Athletico-PR supera CRB e volta a sonhar na Série B

Atacante colombiano anota o gol solitário no Rei Pelé; Furacão encerra jejum de sete jogos e pula para 11º, logo atrás do Galo alagoano

O Athletico, enfim, retomou o caminho dos triunfos na Série B do Brasileiro. Na noite deste sábado (23), o time rubro-negro derrotou por 1 a 0 o CRB e colocou fim a um jejum de sete jogos na competição. O colombiano Viveros anotou, aos dois minutos do segundo tempo, o gol solitário no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 23ª rodada.

Os donos da casa, por outro lado, frustram os torcedores que tinham a esperança de ver a equipe ficar a apenas dois pontos do G4 em caso de vitória. Além disso, o time nordestino tem encerrada sua sequência de dois triunfos.