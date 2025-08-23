Vídeo: sorteio da Copa da Romênia tem acusações de manipulação

A Federação Romena de Futebol negou qualquer irregularidade no sorteio do play-off da Copa da Romênia, realizado na terça-feira passada (19). O evento provocou desconfiança nas redes sociais após imagens levantarem suspeitas de manipulação.

A polêmica surgiu no momento em que Gabriel Bodescu, vice-secretário-geral da entidade, retira de um pote a bola com o nome do Corvinul Hunedoara, equipe da segunda divisão. A urna estava lotada, e o dirigente pegou rapidamente uma das bolas com a mão esquerda. Mesmo tentando misturar as demais com a mão direita, manteve a primeira bola colada à mão, de onde retirou o papel sorteado.

Veja o vídeo: