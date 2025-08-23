São Paulo x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragemClássico paulista agita uma das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Jogo de ida acontece no Pacaembu
São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (24/8), às 10h30, no Pacaembu, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. A primeira partida terá mando do Tricolor Paulista e apenas torcedores do Soberano no estádio. Já o embate decisivo acontece no dia 31 de agosto, sem um local definido ainda.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.
Como chega o São Paulo
Na primeira fase, o Tricolor Paulista terminou na terceira colocação, com 33 pontos somados, sendo dez vitórias, três empates e duas derrotas. Aliás, a equipe ficou apenas três pontos atrás do Cruzeiro, que encerrou em primeiro. Contudo, nas quartas de final, o São Paulo precisou suar e, após dois empates contra a Ferroviária, sendo 0 a 0 em Araraquara e 1 a 1 no Morumbis, as Soberanas avançaram nos pênaltis. Assim, o time tenta superar o seu algoz do ano passado e chegar novamente na final, para conquistar pela primeira vez o Brasileirão Feminino.
Como chega o Corinthians
Por outro lado, as Brabas terminaram a primeira fase na segunda colocação, com 34 pontos, sendo dez vitórias, quatro empates e uma única derrota, terminando um a frente do São Paulo, seu adversário na semifinal. Nas quartas de final, entretanto, o Corinthians se sobressaiu contra o Bahia e venceu as duas partidas eliminatórias (2 a 1 e 2 a 0). Agora, o Timão tem a missão de manter sua hegemonia no Brasileirão Feminino, já que ganhou seis das últimas sete edições. Para isso, o Alvinegro aposta na dupla Jhonson e Vic Albuquerque, com oito gols cada.
SÃO PAULO X CORINTHIANS
Semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de ida)
Data e horário: 24/08/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana
CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Leandra Aires Cossette (SP)
VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.