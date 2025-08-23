Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos negocia rescisão de contrato com Gil

Santos negocia rescisão de contrato com Gil

Zagueiro de 38 anos não conseguiu manter regularidade da última temporada e pode antecipar saída do Peixe
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos trabalha nos bastidores para rescindir o contrato do zagueiro Gil. O clube está em busca de um novo defensor no mercado e avalia que o jogador de 38 anos perderia ainda mais espaço dentro do elenco alvinegro.

Com a antecipação da saída, o zagueiro também pode antecipar a sua aposentadoria. Gil já afirmou que pretender pendurar as chuteiras no final do ano, quando termina o seu contrato com o Santos. Caso a rescisão aconteça, o jogador pode não entrar mais em campo por outro clube.

Gil chegou ao Santos no ano passado e foi um dos principais pilares na campanha do acesso para a Série A. Entretanto, em 2025, não conseguiu manter o mesmo destaque. O zagueiro atuou em 16 partidas e chegou a ficar afastado por conta de um problema particular. Recentemente, começou como titular nos duelos contra Juventude e Cruzeiro, mas não é considerado titular dentro do clube.

Além de um novo reforço, o Santos conta com Luan Peres, João Basso e Luisão para a posição. Zé Ivaldo, que estava afastado, pode voltar a ser aproveitado, já que voltou a treinar com o resto da equipe, o que evidencia uma possível saída de Gil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar