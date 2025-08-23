Santos negocia rescisão de contrato com Gil

Zagueiro de 38 anos não conseguiu manter regularidade da última temporada e pode antecipar saída do Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos trabalha nos bastidores para rescindir o contrato do zagueiro Gil. O clube está em busca de um novo defensor no mercado e avalia que o jogador de 38 anos perderia ainda mais espaço dentro do elenco alvinegro. Com a antecipação da saída, o zagueiro também pode antecipar a sua aposentadoria. Gil já afirmou que pretender pendurar as chuteiras no final do ano, quando termina o seu contrato com o Santos. Caso a rescisão aconteça, o jogador pode não entrar mais em campo por outro clube.