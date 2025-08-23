Que estrela! Wesley estreia e garante vitória da Roma no Campeonato Italiano

Ex-Flamengo, lateral-direito marca no segundo tempo o único gol da equipe da capital italiana na vitória por 1 a 0 sobre o Bologna / Crédito: Jogada 10

Wesley estreou oficialmente pela Roma em grande estilo neste sábado (23). Afinal, o lateral-direito marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O ex-jogador do Flamengo foi uma boa opção pelo lado direito do ataque e acabou premiado, para delírio da torcida no Estádio Olímpico. O resultado coloca a Roma com três pontos, na terceira colocação do Calcio. Afinal, a Cremonese surpreendeu o Milan e venceu por 2 a 1, em pleno San Siro. O líder é o Napoli, que também triunfou na rodada. Já o Bologna segue sem pontuar.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (30). O Bologna recebe o Como às 13h30 (de Brasília), enquanto a Roma visita o Pisa às 15h45. Contratado junto ao Flamengo por 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), Wesley chegou pressionado ao Calcio, principalmente pelo valor pago pelo clube da capital. Em amistosos preparatórios, chegou a receber críticas por conta de suas atuações. Contudo, neste sábado, ele se destacou pelo lado direito. O lateral aproveitou-se do esquema com três zagueiros adotado pelo técnico Gian Piero Gasperini e subiu com constância ao ataque. No primeiro tempo, foi menos acionado, já que a Roma atacou mais com Angeliño pela esquerda. No entanto, ele não se escondeu e procurou jogo, tentando uma finalização de fora da área. Na etapa final, além do gol, criou inúmeras chances para os atacantes dos Giallorossi. Roma marca no segundo tempo com Wesley O destaque da Roma no primeiro tempo foi o atacante Ferguson, que quase marcou duas vezes. Na primeira, parou no goleiro. Em seguida, cabeceou para fora cruzamento de Angeliño. O Bologna até marcou com Orsolini, mas a jogada acabou anulada por impedimento. Hermoso também quase chegou lá para a equipe da casa, mas acertou a trave após bola lançada na área por Soler.