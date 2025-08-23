Palmeiras x Cruzeiro (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Cruzeiro iniciam neste domingo (24/8), às 10h30, a disputa por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida da semifinal da competição acontece na Arena Barueri, com mando do Verdão. Aliás, a partida de volta acontece no fim de semana seguinte, no dia 31 de agosto, em Belo Horizonte. Quem avançar, encara São Paulo ou Corinthians na grande decisão.

Como chega o Palmeiras

O Verdão fez uma boa primeira fase, terminando na quarta colocação, com 30 pontos, nove vitórias, três empates e três derrotas. Seis pontos a menos que o Cruzeiro. Nas quartas de final, o Palmeiras teve um duelo difícil contra o Flamengo, onde perdeu o jogo de ida por 3 a 2 no Rio de Janeiro, mas conseguiu reverter o placar na Arena Barueri, ao vencer por 2 a 0 e avançar. Assim, as Palestrinas agora tentam superar o time de melhor campanha para novamente disputar uma final de Brasileiro Feminino. Para isso, a grande aposta fica nos pés de Amanda Gutierres, artilheira da competição, com 16 tentos marcados.

Como chega o Cruzeiro

Por sua vez, a Raposa fez grande campanha na primeira fase, ao terminar na primeira posição, com 36 pontos, 11 vitórias, três empates e uma única derrota. Contudo, nas quartas de final, a equipe encontrou muitas dificuldades para bater o RB Bragantino. Afinal, após empatar sem gols no jogo de ida, o Cruzeiro bateu o Massa Bruta por 2 a 0, jogando em Belo Horizonte, com os gols saindo apenas no segundo tempo. Assim, a equipe tenta manter a boa fase para abrir vantagem contra o Palmeiras e tentar chegar na final da competição. O grande destaque do time é Letícia Ferreira, artilheira do clube celeste no Brasileirão Feminino com oito tentos.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de ida)

Data e horário: 24/08/2025, às 10h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

CRUZEIRO: Camila, Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Bedoya, Gisseli, Gaby Soares, Pri Back; Byanca Brasil, Marília e Leticia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

