Neymar tem edema na coxa; Santos avisa CBF sobre o problema

Camisa 10 do Peixe sentiu dores no treinamento da última quinta-feira e pode ser ausência na lista de convocados da Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

Não deve ser dessa vez que Neymar retornará à Seleção Brasileira. Afinal, o atacante sentiu dores no treinamento do Santos na última quinta-feira (21) e ficou fora das atividades de sexta e sábado. Dessa maneira, o Peixe comunicou a CBF sobre o um edema na coxa do camisa 10. O técnico Carlo Ancelotti convocará na próxima segunda-feira a Seleção Brasileira para os jogos contra o Chile e Bolívia pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A expectativa do Santos é que Neymar seja preservado dos primeiros treinamentos da semana e, assim, ter condições clínicas de atuar contra o Fluminense, no domingo (31), na Vila Belmiro.

Neymar apresentou o problema na coxa na atividade de quinta e deixou o treino logo em seguida. Assim, ficou na academia na sexta e no sábado, e se queixou de dores ao caminhar. A percepção, contudo, era de que “não era nada sério”. Dessa maneira, o Santos entrou em contato com o departamento médico da CBF para informar sobre o edema na coxa. Agora, a Seleção pode chamar o jogador e fazer sua própria avaliação. No entanto, a chance disso ocorrer é pequena. Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023 O camisa 10 não atua pela Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no de ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Caso fique fora da lista de Ancelotti, completará dois anos sem vestir a Amarelinha. Neste domingo (24), o Santos enfrenta o Bahia, mas Neymar já seria ausência por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.