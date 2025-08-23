Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar tem edema na coxa; Santos avisa CBF sobre o problema

Camisa 10 do Peixe sentiu dores no treinamento da última quinta-feira e pode ser ausência na lista de convocados da Seleção Brasileira
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Não deve ser dessa vez que Neymar retornará à Seleção Brasileira. Afinal, o atacante sentiu dores no treinamento do Santos na última quinta-feira (21) e ficou fora das atividades de sexta e sábado. Dessa maneira, o Peixe comunicou a CBF sobre o um edema na coxa do camisa 10.

O técnico Carlo Ancelotti convocará na próxima segunda-feira a Seleção Brasileira para os jogos contra o Chile e Bolívia pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A expectativa do Santos é que Neymar seja preservado dos primeiros treinamentos da semana e, assim, ter condições clínicas de atuar contra o Fluminense, no domingo (31), na Vila Belmiro.

Neymar apresentou o problema na coxa na atividade de quinta e deixou o treino logo em seguida. Assim, ficou na academia na sexta e no sábado, e se queixou de dores ao caminhar. A percepção, contudo, era de que “não era nada sério”.

Dessa maneira, o Santos entrou em contato com o departamento médico da CBF para informar sobre o edema na coxa. Agora, a Seleção pode chamar o jogador e fazer sua própria avaliação. No entanto, a chance disso ocorrer é pequena.

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023

O camisa 10 não atua pela Seleção Brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no de ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Caso fique fora da lista de Ancelotti, completará dois anos sem vestir a Amarelinha.

Neste domingo (24), o Santos enfrenta o Bahia, mas Neymar já seria ausência por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

A Seleção enfrenta o Chile, no dia 4, no Maracanã, e a Bolívia no dia 9, em El Alto. Os jogadores convocados se apresentam na segunda-feira (1), na Granja Comary.

Tags

Santos Neymar

