Léo Nannetti, goleiro campeão sub-20 pelo Flamengo, revela apoio de Rossi: ‘Me tranquilizou’

Destaque na final contra o Barcelona, jovem de 18 anos defendeu duas cobranças nos pênaltis e classificou a conquista do Intercontinental Sub-20

Léo Nannetti, de 18 anos, foi o grande nome da final do Intercontinental Sub-20 no Maracanã. O goleiro do Flamengo teve atuação segura durante os 90 minutos, ajudou a segurar o empate em 2 a 2 e brilhou na disputa de pênaltis, defendendo duas cobranças na vitória por 6 a 5.

Além disso, antes da decisão, Léo Nannetti revelou que recebeu o incentivo de Agustín Rossi, titular do time principal, que enviou uma mensagem de apoio. O jovem contou que isso lhe deu ainda mais confiança para a partida.