Kaio Jorge indica consistência como sinal de evolução em vitória do Cruzeiro

Centroavante da Raposa também aborda clássico com o Atlético pela Copa do Brasil e cita sua expectativa com a convocação da Seleção / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro continua firme na perseguição ao Flamengo pela disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira retomou o caminho das vitórias ao superar o Internacional por 2 a 1, neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do torneio. Com o resultado, reassumiu a vice-liderança da competição. A dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira foram novamente protagonistas em triunfo da Raposa. O centroavante aprovou a atuação coletiva da equipe e considerou até que houve um crescimento no desempenho em comparação a resultados anteriores. Inclusive, avalia que contribuiu para a parte anímica visando o duelo contra o Atlético, na próxima quarta-feira (27).

“Não é um alívio, mas uma vitória importante. Já vínhamos fazendo bons jogos, mas estávamos cometendo um erro aqui, um erro ali. Hoje fomos consistentes, a equipe fez uma grande partida e isso dá confiança para jogar o clássico”, argumentou Kaio Jorge. Individualmente o atacante passa por um momento de destaque. Ele marcou o gol que assegurou a vitória do Cruzeiro sobre o Internacional. Com isso, chegou aos 15 no campeonato e de isolou ainda mais na artilharia. Afinal, abriu uma vantagem de cinco gols para Arrascaeta e Vegetti, os segundo colocados. Atuações de destaque pelo Cruzeiro Com este rendimento, Kaio Jorge constrói uma passagem marcante ao lado de outros atacantes que também foram artilheiros na Raposa. Assim, ele foi questionado sobre este contexto no clube e a expectativa com a convocação da Seleção Brasileira.