Grêmio x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Este duelo entre gremistas e cearenses fecha o sabadão de jogos do Brasileirão: Ricardo Froede fará a narração
Neste sábado, 23/8,Grêmio e Ceará se enfrentam, às 21h (de Brasília), na Arena, pela 21ª rodada do Brasileiro. As equipes apresentaram desempenhos irregulares em seus últimos compromissos no torneio. Assim, o Imortal ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos. O Vozão se encontra em décimo lugar, com somente dois pontos a mais. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo. A Jornada Esportiva tem início às 19h30, com o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A cobertura deste Grêmio x Ceará ainda traz Rodrigo Seraphim nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.
Não perca nada desta partida clicando na arte acima a partir das 19h30 (de Brasília).

