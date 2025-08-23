Grêmio não sai do zero com o Ceará e decepciona a torcida

Após bom primeiro tempo sem gols, gremistas caem de produção e frustram o torcedor no 0 a 0 com os cearenses, na estreia de Marcos Rocha

Grêmio e Ceará ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado, 23/8, na Arena gremista, em Porto Alegre. Os gaúchos fizeram um bom primeiro tempo, mas caíram de produção na etapa final. Além disso, mostraram pouca eficiência nos ataques. Ainda assim, Edenílson e Alysson perderam ótimas chances. Pelo lado do Ceará, Pedro Raul e Galeano pararam nas boas defesas de Tiago Volpi. Assim, nada de gol e decepção para os mais de 25 mil gremistas que compareceram para prestigiar o Grêmio na fria noite porto-alegrense.

O empate manteve o Ceará em 10º lugar, agora com 26 pontos, mas podendo perder posições após o fim da rodada. Já o Grêmio, com 24 pontos, dorme neste sábado em 13º lugar, correndo risco de ainda perder uma posição.

Grêmio em cima no 1ª tempo

O Grêmio dominou os primeiros minutos da partida, tomando conta da intermediária ofensiva e abusando dos cruzamentos na área, mas sem sucesso até os 20 minutos, quando começou a ter bons momentos. Um chute de Alytsson e uma cabeçada de Edenilson, após passe primoroso de Marcos Rocha, obrigaram o goleiro Bruno Ferreira a fazer duas belas defesas.

Com boa imposição em campo, o Grêmio seguiu dominante. O Ceará embora fechasse o primeiro tempo com apenas 35% de posse, buscou contra-ataques e até finalizou mais (9 a 6). Porém, só teve uma chance real em um erro de marcação que deixou Pedro Raul dominar, entrar na área e quase marcar — só não fez o gol por conta da perspicácia de Volpi, que se antecipou bem. No geral, porém, o Grêmio era melhor. Alex Santana ainda perdeu uma chance clara de abrir o placar antes do intervalo.