Goiás supera América-MG graças à gol contra e retoma liderança da Série B

Com o resultado desta 23ª rodada da Segundona, o Verdão chega a 44 pontos e aproveita o vacilo do Coritiba, que não saiu do empate em seus domínios com o Remo também neste sábado.

O Goiás retomou a ponta da Série B do Brasileiro. Neste sábado (23),a equipe esmeraldina venceu por 1 a 0 o América-MG e, assim, deixou para trás o Coritiba na classificação. O gol solitário na Serrinha, aliás, foi contra do zagueiro Rafa Barcelos na etapa final. Em tentativa de cortar finalização de Wellington Rato, o defensor mandou a bola contra a própria rede.

Na próxima rodada da Série B, o Goiás volta a atuar em casa. No sábado (30), o time recebe o Botafogo-SP, às 18h30, na Serrinha. O América-MG, por outro lado, segue em situação difícil. Sem saber o que é triunfar há nove rodadas, o Coelho permanece estacionado com 22 pontos, à beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar. Além disso, todos os ocupantes do Z4 ainda entram em campo na rodada e podem deixar o Coelho para trás.

O jogo

O equilíbrio deu à tona na primeira etapa na Serrinha. Os visitantes tiveram excelente oportunidade com Figueiredo, que ficou de frente para o gol após superar Messias na velocidade. Entretanto, o atacante tardou a chutar, o que permitiu a recuperação do defensor esmeraldino na jogada. O Goiás também não deixou por menos. Desperdiçou ótima chance com Jajá, livre dentro da área, após receber de Moraes. O atacante esmeraldino fionalziou longe da meta.

Na volta do intervalo, os donos da casa se impuseram no placar aos oito minutos. Isso porque o zagueiro Rafa Barcelos tentou frustrar chute de Wellington Rato de fora da área e o desvio foi certeiro: para o fundo da rede mineira. Em vantagem, o Goiás passou a controlar a partida. Ainda que o Coelho tenha se lançado â frente para o abafa nos finais. Welliton Matheus perdeu duas oportunidades de ampliar o placa, mas parou no goleiro Cássio.

Jogos da 23ª rodada da Série B