Estádio do Independiente é interditado após barbárie na Copa Sul-Americana

A decisão impede a realização de partidas no local até a conclusão das investigações

O Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, foi interditado nesta sexta-feira (23) pelo Ministério Público da Argentina, após a violenta briga entre torcedores do Independiente e da Universidad de Chile em jogo da Copa Sul-Americana. A decisão impede a realização de partidas no local até a conclusão das investigações.

O Tribunal da Província de Buenos Aires determinou a suspensão preventiva. Com isso, a partida entre Independiente e Platense, válida pelo Campeonato Argentino e marcada para domingo, foi adiada pela Agência de Prevenção da Violência no Esporte (Aprevide).

Tentativa frustrada do clube

Antes da decisão judicial, a diretoria do Independiente, porém, tentou garantir a realização da partida com presença de público, mas já havia interrompido a emissão de vouchers para sócios e suspendido a venda de ingressos para o público em geral.

O ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, inclusive, chegou a defender que o clube mandasse o jogo em outro estádio para não prejudicar as investigações. “Está muito claro que a segurança privada falhou. Estamos acostumados a ver agentes cercando a torcida visitante, o que não aconteceu”, disse à Rádio 10.

Conmebol analisa punições

Independiente e Universidad de Chile, aliás, já apresentaram argumentos à Conmebol para tentar evitar punições severas, incluindo possível eliminação da competição. A Unidade Disciplinar da entidade, no entanto, ainda não tem prazo para anunciar uma decisão.