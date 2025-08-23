Coritiba x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa quer se manter na liderança da Série B, enquanto Leão tenta a vitória fora de casa para entrar no G4 / Crédito: Jogada 10

Um duelo da parte de cima da tabela da Série B promete agitar o Alto da Glória neste sábado (23). O líder Coritiba recebe o Remo, que está na cola do G4, às 16h, no Couto Pereira. A partida é válida pela 23ª rodada da competição. No primeiro turno, os azulinos levaram a melhor, vencendo pelo placar mínimo. O Coxa vai a campo para tentar a manutenção na liderança. O Verdão chegou à ponta da tabela após vencer o Novorizontino, fora de casa, na última rodada, alcançando os 42 pontos. Já o Remo é o quinto colocado, com 36 pontos, e entrará no G4 caso consiga a vitória em Curitiba. No último jogo, o Leão vacilou e ficou no empate contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em pleno Mangueirão.

Onde assistir A partida terá transmissão da RedeTV, na TV Aberta, dos canais ESPN e SportyNet na TV fechada, no YouTube do Desimpedidos e no serviço de streaming Disney+. Como chega o Coritiba Apesar de estar na liderança, o Coxa chega ao duelo contra os paraenses tentando interromper uma incômoda sequência. O Alviverde não vence dentro de casa há três jogos. Desde então, são dois empates e uma derrota no Couto Pereira. Para a partida deste sábado, Mozart já contará com o atacante Rodrigo Rodrigues, apresentado nesta semana. Outra novidade é o retorno do zagueiro Rodrigo Moledo, que não atua desde fevereiro, e aparece na lista dos relacionados. Já o lateral Zeca volta de suspensão e disputa a posição pela direita com Tiago Cóser. Como chega o Remo Depois de vacilar nos dois últimos jogos, o Leão quer aproveitar o bom rendimento como visitante para conseguir entrar no G4. O Remo está invicto há quatro partidas fora de casa. A expectativa agora é alta, para encarar o líder do torneio em sua casa. Para a partida, António Oliveira não contará com o atacante Pedro Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Cantillo e Pavani seguem no departamento médico e desfalcam o time azulino.