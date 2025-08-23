Com pressa no mercado, Botafogo encaminha contratação de Gabriel Bahia, zagueiro que joga na Série B

Em busca de um zagueiro destro, clube alvinegro pretende fechar o negócio nos próximos dias para já poder contar com o reforço

A tendência, portanto, é a de que a transferência seja por empréstimo até o começo de 2026, com possibilidade de compra. As partes definem os últimos detalhes financeiros para a concretização do negócio.

Em busca de um zagueiro destro para reforçar o elenco, o Botafogo encaminhou a contratação de Gabriel Bahia, que disputa a Série B do Brasileiro pelo Volta Redonda. O clube alvinegro avançou nas negociações para contar o quanto antes com o jogador, destaque da equipe na competição de acesso. A informação, aliás, é da ESPN.

Leia mais notícias do Futebol Brasileiro

Titular em todas as 17 partidas da equipe do interior do Rio de Janeiro na Série B, Gabriel Bahia está com moral elevado. Aos 26 anos, ele chega para ajudar a solucionar o que tem sido o setor mais do Glorioso em decorrência da grande quantidade de lesões na defesa, incluindo Kaio Fernando, recém-contratado.

Defensor tem boas lembranças do Botafogo

O jogador despontou para o futebol na Juazeirense, da Bahia, e acumulou passagens por clubes do Brasil até chegar ao Voltaço em 2023. Pelo clube do Vale do Paraíba, sagrou-se campeão da Série C em 2024. o zagueiro tem 45 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência.

Com cinco gols e uma assistência em 45 jogos, Gabriel Bahia guarda boa lembrança do duelo contra o Botafogo no começo de 2025, pela primeira fase do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Volta Redonda venceu por 2 a 1 no Nilton Santos com um gol do defensor.