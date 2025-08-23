CBF anuncia alterações no calendário do Brasileirão e Copa do Brasil

Entidade antecipa desfecho da Série A e adia decisão do mata-mata a fim de permitir que algum eventual brasileiro dispute a Intercontinental

Desse modo, as rodadas 27, 29, 31 e 33 do Brasileirão passam para os dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, datas inicialmente reservadas para a fase semifinal e final da Copa do Brasil.

A CBF realizou ajustes nas tabelas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A alteração de maior impacto tem a ver com trocas de datas entre as duas competições. A iniciativa tem por objetivo antecipar o desfecho do Brasileirão, a fim de evitar choque de datas e um favorecimento em uma eventual participação de clube do país na Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.

A última rodada da Série A do Brasleiro, portanto, ocorrerá em 7 de dezembro, o que permitirá um refresco no calendário para a estreia do representante da Conmebol na Intercontinental no dia 10, sem a necessidade de conflitar com a competição de pontos corridos. A ação ainda será benéfica para a maioria dos clubes, que poderão antecipar férias a jogadores e comissões técnicas.

Assim, as partidas de caráter decisivo da Copa do Brasil passam para dezembro. A saber, os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro, datas previamente guardadas para o Campeonato Brasileiro. Há, ainda, a possibilidade de uso do dia 26 de novembro para os duelos de ida das semifinais do mata-mata nacional. Por fim, a alteração aproxima as datas dos jogos finais da Copa do Brasil, que ocorrerão em sequência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.