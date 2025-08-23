Bragantino x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Iguais na tabela e sonhando em se aproximar do G6, Braga e Flu abrem a rodada de fim de semana do Brasileirão

Bragantino e Fluminense tentam se reaproximar do G6. Os times se enfrentam, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 21ª rodada do Brasileiro. Com 27 pontos, o Tricolor ocupa a oitava posição, enquanto o Massa Bruta está na nona posição com a mesma pontuação e perdendo em critérios de desempate. Quem vencer, tem a chance de ficar na quinta posição, dependendo dos resultados da rodada.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo. A transmissão começa às 14h30 sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.