Benfica bate Tondela no Estádio da Luz e mantém 100% no Campeonato Português

Benfica bate Tondela no Estádio da Luz e mantém 100% no Campeonato PortuguêsEncarnados fazem 3 a 0 em seus domínios e seguem sem sofrer gols neste começo de competição
O Benfica fez a festa de sua torcida no primeiro jogo em casa nesta edição do Campeonato Português. Neste sábado (23), o time lisboeta venceu por 3 a 0 o Tondela pela terceira rodada – os Encarnados, contudo, fizeram apenas a sua partida na competição. Ivanovic e Aursnes anotaram no primeiro tempo, e Prestianni, nos acréscimos do jogo, deu números finais ao placar no Estádio da Luz.
Com o resultado, o Benfica chega a seis pontos e mantém o 100% de aproveitamento, apesar da quinta colocação na tabela. O líder é o Sporting, que soma nove pontos em três partidas. O Tondela, por sua vez, amarga a lanterna, ainda sem pontuar em três jogos.
O Benfica tomou a iniciativa logo nos minutos iniciais, embora tenha custado um pouco a abrir o placar em seus domínios. Mas depois do gol de Ivanovic, aos 31′, a equipe ficou mais solta em campo e ampliou a vantagem. Aursnes anotou o segundo gol dos anfitriões aos 42 minutos. Na volta do intervalo, os Encarnados encontraram mais dificuldades do que o esperado frente à retranca dos visitantes que, mesmo em desvantagem, se fecharam à espera de contragolpes. Mas, aos 48′, não teve jeito: Prestianni não desperdiçou chance e fechou o triunfo benfiquista.
Próximos passos
Pela quarta rodada, o Benfica volta a campo no domingo (31), quando visita o Alverca às 14h. Já o Tondela terá a oportunidade de jogar em casa a fim de somar seus primeiros pontos na competição. A equipe recebe o Estoril também no domingo, porém às 11h (de Brasília).
Jogos da 3ª rodada do Português
Sábado (23)
Moreirense 2×0 Vitória Guimarães
Nacional 1×4 Sporting
Benfica 3×0 Tondela
Arouca 1×0 Rio Ave
Domingo (24)
Famalicão x Gil Vicente – 11h30
Porto x Casa Pia – 14h
Braga x AVS – 16h30
Segunda-feira (25)
Estrela Amadora x Allverca – 16h15
*Horários de Brasília.
