Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona vira sobre Levante fora de casa com gol contra nos acréscimos

Barcelona vira sobre Levante fora de casa com gol contra nos acréscimos

Barça reage após dois gols de desvantagem e arranca vitória por 3 a 2 fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Barcelona não teve vida fácil neste sábado (23), no estádio Ciutat de Valencia: chegou a estar em desvantagem de dois gols e viu a torcida rival explodir em festa, mas se recuperou no segundo tempo e conseguiu uma vitória de tirar o fôlego por 3 a 2 sobe o Levante, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Os anfitriões abriram frente com Iván Romero e Morales, mas Pedri iniciou a reação logo no começo da etapa final e Ferrán Torres deixou tudo igual pouco depois. Desse modo, a emoção ficou para os acrécimos, quando Elgezabal mandou contra a própria rede, após cruzamento de Lamine Yamal.

Pela primeira vez, na história da La Liga, o Barça vence um jogo em razão de um gol contra nos acréscimos. O meio-campista Pedri, aliás, foi eleito o melhor em campo.

Com o resultado, o Barcelona chega a seis pontos e dorme na liderança da tabela. O Levante, por sua vez, somou seu primeiro ponto na competição, e apesar da 15ª colocação, pode encerrar a rodada entre os três últimos.

O jogo

O Levante surpreendeu na primeira etapa com um futebol dinâmico diante de um Barcelona que se viu envolto a uma atmosfera espetacular Ciutat de Valencia. Os donos da casa souberam se defender muito bem e ainda contaram com a sorte quando Ferrán Torres carimbou o travessão na melhor oportunidade dos visitantes. Iván Romero abriu o placar aos 14 minutos, em belo gol, e Morales ampliou nos acréscimos, de pênalti.

O Barcelona voltou com outra disposição e precisou de apenas seis minutos para igualar o placar. Primeiro, Pedri descontou logo aos 3′ ao ajeitar e mandar um chutaço de fora da área. Depois, foi a vez de Ferrán Torres tomar a frente de Oriol na pequena área e completar de primeira após escanteio cobrado por Raphinha. . Depois da reação avassaladora, o ritmo caiu. O jogo, porém, foi bem aberto, e o Levante desperdiçou oportunidades claras em contragolpes. O Barcelona pressionou, mas encontrou dificuldades para furar a retaguarda. Assim, o placar se manteve em 2 a 2 até o apito final.

Próximos passos

Pela terceira rodada, o Barcelona volta a campo no domingo (31), quando encara o Rayo Vallecano às 16h30, em Vallecas. O Levante, por outro lado, abre a rodada na sexta-feira (29) em visita ao Elche às 14h30, no Manuel Martínez Valero.

Jogos da 2ª rodada de La Liga

Sexta-feira (22/8)
Betis 1×0 Alavés
Sábado (23)
Mallorca 1×1 Celta
Atlético de Madrid 1×1 Elche
Levante 2×3 Barcelona
Domingo (24)
Osasuna x Valencia – 12h
Real Sociedad x Espanyol – 14h30
Villarreal x Girona – 14h30
Oviedo x Real Madrid – 16h30
Segunda-feira (25)
Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30
Sevilla x Getafe – 16h30

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar