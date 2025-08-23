Barcelona vira sobre Levante fora de casa com gol contra nos acréscimos

Barça reage após dois gols de desvantagem e arranca vitória por 3 a 2 fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol

Os anfitriões abriram frente com Iván Romero e Morales, mas Pedri iniciou a reação logo no começo da etapa final e Ferrán Torres deixou tudo igual pouco depois. Desse modo, a emoção ficou para os acrécimos, quando Elgezabal mandou contra a própria rede, após cruzamento de Lamine Yamal.

O Barcelona não teve vida fácil neste sábado (23), no estádio Ciutat de Valencia: chegou a estar em desvantagem de dois gols e viu a torcida rival explodir em festa, mas se recuperou no segundo tempo e conseguiu uma vitória de tirar o fôlego por 3 a 2 sobe o Levante, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Pela primeira vez, na história da La Liga, o Barça vence um jogo em razão de um gol contra nos acréscimos. O meio-campista Pedri, aliás, foi eleito o melhor em campo.

Com o resultado, o Barcelona chega a seis pontos e dorme na liderança da tabela. O Levante, por sua vez, somou seu primeiro ponto na competição, e apesar da 15ª colocação, pode encerrar a rodada entre os três últimos.

O jogo

O Levante surpreendeu na primeira etapa com um futebol dinâmico diante de um Barcelona que se viu envolto a uma atmosfera espetacular Ciutat de Valencia. Os donos da casa souberam se defender muito bem e ainda contaram com a sorte quando Ferrán Torres carimbou o travessão na melhor oportunidade dos visitantes. Iván Romero abriu o placar aos 14 minutos, em belo gol, e Morales ampliou nos acréscimos, de pênalti.

O Barcelona voltou com outra disposição e precisou de apenas seis minutos para igualar o placar. Primeiro, Pedri descontou logo aos 3′ ao ajeitar e mandar um chutaço de fora da área. Depois, foi a vez de Ferrán Torres tomar a frente de Oriol na pequena área e completar de primeira após escanteio cobrado por Raphinha. . Depois da reação avassaladora, o ritmo caiu. O jogo, porém, foi bem aberto, e o Levante desperdiçou oportunidades claras em contragolpes. O Barcelona pressionou, mas encontrou dificuldades para furar a retaguarda. Assim, o placar se manteve em 2 a 2 até o apito final.