Textor respalda Davide depois de eliminação do Botafogo: ‘Juntos venceremos de novo’

O Botafogo deu adeus à Libertadores ao perder para a LDU, do Equador, por 2 a 0, em Quito, na noite desta quinta-feira (21). Após a eliminação, John Textor, dono da SAF alvinegra, se manifestou sobre o trabalho de Davide Ancelotti e deu um respaldo para o filho do técnico da Seleção Brasileira na sequência da temporada.

“Sabemos que não é possível, mas queremos ganhar esse troféu (Libertadores) todo ano. Nosso clube mudou desde que estamos juntos porque agora nós esperamos ganhar os maiores troféus e derrotar as maiores equipes. Hoje nós sentimos a dor juntos, um novo tipo de dor, porque não fomos bons o suficiente e não cumprimos nossas expectativas… Mas eu acredito nesse treinador e nesses atletas. Seguiremos em frente e vamos vencer de novo. Juntos venceremos de novo”, disse.