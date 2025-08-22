Santos promove reorganização no futebol após chegada de Vojvoda

Santos promove reorganização no futebol após chegada de VojvodaNovas funções e remanejamentos têm como objetivo acomodar comissão técnica do argentino e fortalecer estrutura do clube
Após anunciar Juan Pablo Vojvoda como novo técnico, nesta sexta-feira (22), o Santos inicia uma série de mudanças no departamento de futebol, redistribuindo membros da comissão de Cleber Xavier e ajustando funções para integrar a equipe que chega com o argentino.
Uma das principais mudanças envolve César Sampaio, que deixa o cargo de auxiliar técnico e assume a recém-criada função de coordenador técnico. Com isso, Matheus Bachi passa a integrar a comissão técnica fixa do clube como auxiliar, mantendo vínculo próximo com a equipe profissional.
Além disso, o preparador físico Fábio Mahseredjian assume como coordenador de performance, posição considerada estratégica pela diretoria. O profissional é reconhecido pelo trabalho de aprimoramento físico do elenco, que apresentou melhora significativa sob sua supervisão.
Já o ex-auxiliar Vinicius Marques será o novo comandante do time sub-20, auxiliado por Matheus Vazquez, que também ficará responsável pela transição de atletas da base para o profissional. Por outro lado, Maurício Copertino, contratado em abril, deixa o clube após resultados inconsistentes, incluindo eliminação precoce no Campeonato Brasileiro da categoria.
As alterações têm o objetivo de acomodar a comissão que acompanha Vojvoda. Afinal, o argentino chega ao Santos junto com Nahuel Martinez e Gáston Liendo como auxiliares, Luis Azpiazu na preparação física, Santiago Piccinini no trabalho com goleiros e Christian Rodrigues como psicólogo.
O primeiro desafio de Vojvoda será apenas no domingo, 31 de agosto, contra o Fluminense, na Vila Belmiro. Para o jogo deste domingo contra o Bahia, o interino Matheus Bachi deve permanecer à frente da equipe.