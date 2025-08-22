Robert Renan desembarca no RJ para fechar com o Vasco

Com filha vestindo a Cruz de Malta, jogador revela, em chegada ao Galeão, que realizará sonho da família ao acertar com a equipe carioca

O zagueiro Robert Renan já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. O defensor de 21 anos, que tem negociações avançadas para vestir a Cruz de Malta , atendeu a jornalistas na chegada ao Galeão, Aeroporto Internacional do RJ, nesta sexta-feira (22/8) à noite.

Adotando cautela, o jogador do Zenit (RUS) revelou que ainda precisa resolver detalhes com seu clube de origem para, então, fechar com o Gigante da Colina. Renan, que chegou com sua filha vestida de Vasco ao aeroporto, falou em realizar sonho de sua família.

“Minha expectativa é imensa. É o sonho da minha família. Minha família está muito feliz. Mas tem alguns acertos para resolver com o Zenit. Se Deus quiser, e se concretizar (a transferência), eu possa vestir a camisa do Vasco”, disse.

Uma das preocupações da torcida é sobre sua situação física. Afinal, não atua oficialmente desde o dia 26 de maio, quando encerrou seu empréstimo com o Al-Shabab (SAU). Curto na resposta, Robert Renan garantiu estar bem.