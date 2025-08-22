Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renato Gaúcho, do Fluminense, reencontra adversário de sua consagração como técnico

Treinador terá pela frente dois confrontos com o Lanús, clube que derrotou na final da Libertadores de 2017 à frente do Grêmio
Com o fechamento das oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense conheceu seu próximo adversário no torneio continental. Afinal, o Lanús despachou o Central Córdoba nos pênaltis e garantiu a vaga nas quartas. A equipe argentina, por sinal, traz ótimas recordações ao técnico Renato Gaúcho, que viveu o melhor momento da carreira justamente em confrontos com o Granate.

Quando comandava o Grêmio, em 2017, o profissional entrou para o hall de ex-jogadores que conquistaram a Libertadores também no comando técnico. Não é à toa que Portaluppi tem uma estátua em sua homenagem e é o maior ídolo do clube gaúcho.

Naquela época, fez uma campanha consistente, com destaque para Luan, Marcelo Grohe, Arthur, e a recuperação de atletas que estavam em baixa como Cortez, Cícero e Jael. Esses nomes, por sinal, se destacaram na partida de ida da decisão, em Porto Alegre.

O volante, que estava desacreditado na temporada por causa da idade, e o centroavante fizeram a torcida gremista estampar um sorriso no rosto. Coube ao meio-campista estufar a rede e garantir a vantagem tricolor para o jogo de volta, com assistência de Jael, de cabeça.

Na Argentina, Fernandinho deu uma arrancada para deixar adversários para trás e abriu o placar. Depois do tento em velocidade, foi a vez de Luan passar por três defensores e com uma cavadinha coroar sua exibição, que o transformou em Rei da América naquela temporada. José Sand, de pênalti, descontou para o Lanús, mas não teve mais tempo de reação.

Esvaziar o Departamento Médico

Agora, o treinador terá a tarefa de fazer o Fluminense deixar os argentinos para trás e manter vivo o sonho do título da Sul-Americana. E a torcida tricolor terá boas notícias até o meio de setembro, visto que a equipe caminha para esvaziar o Departamento Médico. Afinal, Nonato, Soteldo, Otávio, Thiago Silva, Ignácio e Cano estão treinando com o elenco.

