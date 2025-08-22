Palmeiras avalia nova investida por Andreas Pereira

Meia brasileiro tem contrato com o Fulham até a metade do próximo ano e iniciou a nova temporada no banco / Crédito: Jogada 10

Depois da novela no começo do ano, o Palmeiras avalia fazer uma nova investida por Andreas Pereira. O clube avalia a situação do Fulham. O meia possui contrato com o clube inglês até o final da próxima temporada, no meio do ano que vem. Ou seja, o atleta pode assinar um pré-contrato sem custos no começo de 2026. Além disso, Andreas ficou no banco de reservas na estreia da Premier League e não entrou na partida contra o Brighton. A ideia da diretoria alviverde é achar um substituto para a vaga de Richard Ríos. O Verdão chegou a negociar com Marcel Ruiz, do Toluca. Entretanto, os mexicanos decidiram não negociar o atleta. Na última partida, Abel Ferreira usou Alan na posição e disse que a disputa estava em aberto.

Entretanto, internamente, o Palmeiras planeja contar com um jogador mais preparado para a posição. Neste cenário, Andreas é um nome que traz muito interesse na Academia de Futebol. O clube tentou a contratação do meia no começo do ano, em uma negociação que durou dois meses. O Alviverde ofereceu 20 milhões de euros, mas o Fulham recusou a proposta. Agora o negócio não pode durar tanto tempo. A janela de transferências vai até o dia 2 de setembro, data-limite para o Verdão registrar novos reforços. Porém, desta vez, os valores devem ser mais baixos, já que o atual contrato de Andreas vai até junho de 2026. Além da possibilidade de um acerto de graça, por conta de um pré-contrato. Outro ponto que favorece o Palmeiras é que o jogador é representado pelos mesmos agentes do goleiro Carlos Miguel, recém-chegado ao clube.