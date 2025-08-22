Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras avalia nova investida por Andreas Pereira

Palmeiras avalia nova investida por Andreas Pereira

Meia brasileiro tem contrato com o Fulham até a metade do próximo ano e iniciou a nova temporada no banco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois da novela no começo do ano, o Palmeiras avalia fazer uma nova investida por Andreas Pereira. O clube avalia a situação do Fulham. O meia possui contrato com o clube inglês até o final da próxima temporada, no meio do ano que vem. Ou seja, o atleta pode assinar um pré-contrato sem custos no começo de 2026. Além disso, Andreas ficou no banco de reservas na estreia da Premier League e não entrou na partida contra o Brighton.

A ideia da diretoria alviverde é achar um substituto para a vaga de Richard Ríos. O Verdão chegou a negociar com Marcel Ruiz, do Toluca. Entretanto, os mexicanos decidiram não negociar o atleta. Na última partida, Abel Ferreira usou Alan na posição e disse que a disputa estava em aberto.

Entretanto, internamente, o Palmeiras planeja contar com um jogador mais preparado para a posição. Neste cenário, Andreas é um nome que traz muito interesse na Academia de Futebol. O clube tentou a contratação do meia no começo do ano, em uma negociação que durou dois meses. O Alviverde ofereceu 20 milhões de euros, mas o Fulham recusou a proposta.

Agora o negócio não pode durar tanto tempo. A janela de transferências vai até o dia 2 de setembro, data-limite para o Verdão registrar novos reforços.

Porém, desta vez, os valores devem ser mais baixos, já que o atual contrato de Andreas vai até junho de 2026. Além da possibilidade de um acerto de graça, por conta de um pré-contrato. Outro ponto que favorece o Palmeiras é que o jogador é representado pelos mesmos agentes do goleiro Carlos Miguel, recém-chegado ao clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar