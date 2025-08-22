Milan x Cremonese: onde assistir, escalações e arbitragem

Times fazem suas estreias no Campeonato Italiano 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Neste sábado (23), Milan e Cremonese se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, em duelo válido pela 1ª rodada da Serie A. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Milan chega embalado pela classificação na Copa da Itália, conquistada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Bari. No Italiano, a meta é deixar para trás a campanha irregular da última temporada, quando ficou somente com a 8ª posição. Além disso, o clube trouxe nomes de peso para reforçar o elenco nesta temporada, como o meia Luka Modric e o lateral Estupiñán. Contudo, o técnico Massimiliano Allegri pode ter uma baixa importante para o jogo deste sábado. Isto porque o atacante Rafael Leão é tratado como dúvida e pode ser substituído por Santi Giménez.

Como chega o Cremonese Por outro lado, o Cremonese chega para o duelo após a eliminação na Copa da Itália nos pênaltis para o Palermo. Além disso, a equipe garantiu lugar na primeira divisão ao vencer os playoffs da Série B. Nesta janela de transferências, o time buscou várias peças no mercado, entre elas o lateral Terracciano e o meia Bondo, ambos cedidos por empréstimo pelo próprio Milan. Por fim, a boa notícia é que somente o goleiro reserva Gianluca Saro está no departamento médico e desfalca o time em Milão.