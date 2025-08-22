Manchester City x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela segunda rodada entre dois gigantes tem como destaque a briga entre os artilheiros da 1ª rodada: Haaland e o brasileiro Richarlison

Manchester City e Tottenham se enfrentam na manhã deste sábado (23/8) pela segunda rodada da Premier League inglesa. O clássico no Etihad Stadium, casa dos Citizens, coloca lado a lado dois dos goleadores da primeira rodada da competição. Haaland marcou dois no 4 a 0 do City sobre o Wolverhampton . Já Richarlison fez dois do Tottenham no 3 a 0 de seu time sobre o Burnley .

Como chega o Manchester City?

O Manchester City vem de uma estreia espetacular ao golear por 4 a 0 o Wolverhampton fora de casa. Por isso, animação não falta ao time de Pep Guardiola, que entra como favorito no clássico. Como é praxe, o treinador nunca divulga a escalação. Mas é certo que ele manterá o esquema 4-2-3-1, com Haaland como referência na área e com três municiadores. Provavelmente serão Bobb, Reijnders, Marmoush. Assim, Doku e Cherki seriam opções de ataque para a etapa final. Mas resta saber se Pep escalará desde o início três titulares que não atuaram na estreia: o goleiro Ederson, além de Rodri e Phil Foden. O provável é que iniciem no banco, com uma pequena chance do goleiro brasileiro começar.

Como chega o Tottenham

Enquanto ainda está em busca de um atacante de alto nível para fazer sombra ao brasileiro Richarlison (tentou Eze e agora pode contratar Nkunku, que virou reserva de João Pedro no Chelsea), o Tottenham vive um bom momento. Assim, espera sair da casa do City com um bom resultado. Pelos últimos treinos, a imprensa inglesa acredita que o time do treinador Frank Thomas seguirá no esquema 4-3-2-1. Richarlison, obviamente, comandará o ataque,com a parceria de Sarr e Kudus pelos flancos. Maddison e Udogie seguem fora. Como o jogo é fora de casa contra um rival muito mais poderoso do que o Brighton, o técnico entrará com um time muito mais cauteloso. Por isso, Gray e Bergvall pedem posições para Bentancur e Palhinha, mais marcadores.

MANCHESTER CITY X TOTTENHAM

2ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 23/8/2025, 8h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Trafford (Ederson); Nunes, Stones, Dias e Ait-Nouri; Bernardo e González; Bobb, Reijnders e Marmoush; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

TOTTENHAM: Vicario; Danso, Romero e Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha e Spence; Sarr e Kudus; Richarlison. Técnico: Scott Parker

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: Edward Smart e Blake Antrobus

VAR: Andy Madley

