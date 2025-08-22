Levante x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Levante x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol
Levante e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Sorteio da Copa do Mundo 2026 já tem data para ocorrer
Como chega o Levante
O time que conquistou o acesso à elite do futebol espanhol na temporada passada fez sua estreia em LaLiga fora de casa, e acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo Alavés.
Mas, o clube anunciou nesta semana a chegada de Ilker Losada por empréstimo junto ao Real Betis e o treinador Julián Calero ganha mais uma opção para o setor ofensivo.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona é o atual campeão da Espanha e chega embalado após vencer o Mallorca por 1 a 0 na primeira rodada de LaLiga. Assim, o Barça manteve a boa fase, principalmente com Lamine Yamal e Raphinha, que balançaram a rede na rodada de estreia.
Porém, o técnico Hansi Flick tem o artilheiro Robert Lewandowski como dúvida para este sábado. O polonês voltou aos treinamentos durante a semana, mas a presença entre os titulares ainda não está confirmada.
LEVANTE X BARCELONA
2ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Data-Hora: sábado, 23/08/2025, às 16h30 (de Brasília).
Local: Ciudad de Valencia, em Valência (ESP).
LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Unai Elguezabal, Adrián de la Fuente, Jorge Cabello e Manuel Sánchez. Carlos Álvarez (Víctor García), Pablo Martínez, Oriol Rey e Roger Brugué; Iván Romero. Técnico: Julián Calero.
BARCELONA: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo e Álex Baldé; De Jong, Pedri e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres (Lewandowski). Técnico: Hans Flick
Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (ESP).
VAR: Jorge Figueroa Vazquez (ESP).