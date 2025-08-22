Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Levante x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Levante x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Levante e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Sorteio da Copa do Mundo 2026 já tem data para ocorrer

Como chega o Levante

O time que conquistou o acesso à elite do futebol espanhol na temporada passada fez sua estreia em LaLiga fora de casa, e acabou sendo derrotado por 2 a 1 pelo Alavés.

Mas, o clube anunciou nesta semana a chegada de Ilker Losada por empréstimo junto ao Real Betis e o treinador Julián Calero ganha mais uma opção para o setor ofensivo.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona é o atual campeão da Espanha e chega embalado após vencer o Mallorca por 1 a 0 na primeira rodada de LaLiga. Assim, o Barça manteve a boa fase, principalmente com Lamine Yamal e Raphinha, que balançaram a rede na rodada de estreia.

Porém, o técnico Hansi Flick tem o artilheiro Robert Lewandowski como dúvida para este sábado. O polonês voltou aos treinamentos durante a semana, mas a presença entre os titulares ainda não está confirmada.

LEVANTE X BARCELONA

2ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Data-Hora: sábado, 23/08/2025, às 16h30 (de Brasília).
Local: Ciudad de Valencia, em Valência (ESP).
LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Unai Elguezabal, Adrián de la Fuente, Jorge Cabello e Manuel Sánchez. Carlos Álvarez (Víctor García), Pablo Martínez, Oriol Rey e Roger Brugué; Iván Romero. Técnico: Julián Calero.
BARCELONA: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo e Álex Baldé; De Jong, Pedri e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres (Lewandowski). Técnico: Hans Flick
Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (ESP).
VAR: Jorge Figueroa Vazquez (ESP).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar