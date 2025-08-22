Jefté é registrado e pode fazer sua estreia pelo Palmeiras

Lateral teve contrato publicado no BID e já pode atuar no duelo do Verdão contra o Sport, na próxima segunda-feira

O Palmeiras já tem todos os seus reforços desta janela de transferências à disposição de Abel Ferreira. Nesta sexta-feira (22), o lateral-esquerdo Jefté teve seu contrato publicado no BID da CBF e já pode realizar a sua estreia pelo Alviverde.

O jogador foi o último reforço apresentado pelo clube até aqui. O lateral está apto para a partida contra o Sport, na próxima segunda-feira (25), pelo Brasileirão. Abel Ferreira irá decidir se já conta com sua nova opção para essa partida ou não.