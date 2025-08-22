Flamengo x Barcelona (Intercontinental Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Garotos do Ninhos buscam o bicampeonato, enquanto jovens do Barça sob o comando de Beletti querem o título inédito da competição

O Rubro-Negro, atual campeão da competição, defende a taça conquistada na última edição, quando superou o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1. Na ocasião, a equipe, aliás, era comandada por Filipe Luís e também atuou no Maracanã. O Barça, aliás, é o maior vencedor do torneio continental, com três taças. Embora, nunca venceu o Intercontinental, que existe desde 2022.

Flamengo e Barcelona se enfrentarão pelo título da Copa Intercontinental Sub-20 de 2025, neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, que deve receber mais de 35 mil torcedores. Os times se credenciaram para o confronto por terem sido campeões da Libertadores Sub-20 e da Uefa Youth League.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Barcelona pela Copa Intercontinental Sub-20, aliás, terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada).

Como chega o Flamengo

O Flamengo voltou à disputa da Libertadores Sub-20 de 2025 como campeão. Nas semifinais, derrotou o Danubio, do Uruguai, enquanto na final o adversário foi o Palmeiras. Além disso, o Rubro-Negro é o atual campeão mundial da categoria. No último ano, a equipe, portanto, venceu o Olympiacos diante de mais de 30 mil torcedores, em virada para 2 a 1. O comandante rubro-negro era Filipe Luís, que meses depois, foi efetivado ao time profissional para suprir a demissão de Tite.

Dentro de campo, o Flamengo, portanto, contará com reforços importantes para a decisão. Matheus Gonçalves, João Victor e Joshua deixam o elenco profissional para reforçar a base. Além disso, outros jogadores que já estrearam no profissional também estão relacionados, como os meias Pablo Lúcio e Lorran.

Como chega o Barcelona

Do outro lado, o Barcelona, aliás, chega ao duelo com muita moral, já que conquistou os três principais torneios do calendário sub-19: o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Youth League. No comando do time, um velho conhecido do torcedor brasileiro, o ex-lateral Belletti, que teve passagem pelo rival Fluminense e também pela Seleção Brasileira.