Ex-técnico do Flamengo sub-20, sobre Lorran: ‘Precisa de tempo e maturidade’

Cleber dos Santos revela conversa com jovem atacante, que quase foi vendido e está relacionado para a decisão da Copa Intercontinental Sub-20

O atacante Lorran iniciou 2025 como uma das promessas, mas perdeu espaço desde que o técnico Filipe Luís assumiu o Flamengo. Ele foi destaque da equipe alternativa nas primeiras rodadas do Carioca, porém ficou meses sem sequer ser relacionado no profissional. Voltou ao banco no dia 18 de maio, contra o Botafogo, pelo Brasileirão, e teve minutos diante do Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. Ele não viajou ao Mundial de Clubes e seguiu com a equipe sub-20.

Diante da situação, o técnico campeão da Libertadores Sub-20 com o Flamengo, Cleber dos Santos, afirmou que teve conversa com o garoto. O comandante, na época, demonstrou confiança ao jogador, mas reforçou que precisa de tempo para encontrar equilíbrio.

“Conversei com o Lorran em alguns momentos. É um jovem de muito talento, que precisa de tempo e maturidade para encontrar o equilíbrio entre expectativa e realidade. A mensagem foi sempre de confiança e paciência para que ele entenda que a carreira é um processo e que o retorno à base pode ser uma oportunidade de fortalecimento”, em entrevista exclusiva ao Jogada10.

Neste sábado (23), Lorran terá a oportunidade de levantar o título da Copa Intercontinental Sub-20 diante do Barcelona, no Maracanã, que terá grande público. Caso tenha boa atuação, pode voltar a aparecer no elenco profissional.

Lorran quase deixou o Flamengo

O atacante foi envolvido em negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia sem previsão de reintegração.