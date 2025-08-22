Donnarumma é ovacionado em despedida no PSG

Chegou ao fim a história de Donnarumma no PSG. O goleiro italiano, de 26 anos, se despediu do clube francês nesta sexta-feira (22), em uma festa improvisada, no Parque dos Príncipes. O jogador participou de uma cerimônia após a vitória sobre o Angers por 1 a 0, pelo Campeonato Francês, e foi ovacionado pela torcida.

Revelado no Milan, Donnarumma era considerado uma das grandes promessas do futebol italiano. O goleiro defendeu o gigante italiano entre 2015 e 2021, onde disputou 251 jogos. Por lá, conquistou a Supercopa da Itália, em 2016. Na temporada 2020/21, acabou eleito o melhor goleiro do Campeonato Italiano. Assim, despertou interesse de diversos clubes europeus, e acertou com o PSG, em 2021.