Dembélé isola pênalti, mas PSG pressiona e vence o Angers pelo Francês

Dembélé isola pênalti, mas PSG pressiona e vence o Angers pelo FrancêsTime de Luis Henrique peca na pontaria, mas Fabián Ruiz garante vitória magra em partida de amplo domínio dos Les Parisiens
Em jogo de ataque contra defesa, PSG sufocou o Angers, mas venceu apenas por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Ainda na etapa inicial, Dembélé desperdiçou um pênalti, o que representou a falta de pontaria dos mandantes. No entanto, Fabián Ruiz marcou o único gol da partida no início da segunda etapa. Com o resultado, a equipe comandada por Luis Henrique venceu a segunda partida consecutiva e segue, assim, na liderança provisória da Ligue 1 com seis pontos. Por sua vez, o Angers somou a sua primeira derrota na competição e é oitavo com três pontos.
Luis Enrique apostou no melhor onze inicial que tinha à sua disposição e colocou em campo os portugueses Vitinha, Nuno Mendes e João Neves. Do lado contrário, o destaque vai para a titularidade do goleiro Herve Koffi.
PSG x Angers
Mesmo com favoritismo, o PSG esteve longe de encher os olhos. Os parisienses tiveram posse de bola, mas faltou criatividade para furar a defesa. No principal lance de ataque, a equipe da casa pecou na conclusão. Marius Courcoul cometeu falta em João Neves dentro da área, e árbitro marcou penalidade. Dembélé bateu com o pé direito, isolou a bola e perdeu a grande chance de abrir o placar na metade do primeiro tempo dentro do Parc des Princes. Depois disso, a equipe da casa pressionou a todo momento a defesa do Angers, mas teve dificuldades de concluir em gol.
A segunda etapa se manteve da mesma maneira que a reta final do primeiro tempo. De tanto pressionar, o PSG abriu o placar. Fabián Ruiz bateu com o pé direito do meio da área e estufou as redes contra o gol do Angers. A postura incisiva não mudou. O Angers, entretanto, esteve muito perto de empatar a contagem aos 23 minutos. Belkhdim rematou cruzado e a bola saiu muito perto da trave. Assim, o PSG respondeu, e Fabián Ruiz esteve perto de fazer o segundo. No fim, o jogador quase ampliou, mas a bola passou rente à trave.
E agora?
Ambas as equipes têm seus próximos jogos pelo Francês. O PSG, portanto, visita o Toulouse no próximo sábado, no Stadium de Toulouse, às 16h05 (de Brasília). O Angers, por sua vez, recebe o Rennes no domingo, dia 31, no Stade Raymond Kopa, às 10h.
Campeonato Francês – Rodada 2
Sexta-feira, 22 de agosto
Paris Saint-Germain 1×0 Angers
Sábado, 23 de agosto
Olympique de Marselha x Paris FC – 14:00
Nice x Auxerre – 16:05
Domingo, 24 de Agosto
Lyon x Metz – 10:00
Lorient x Rennes – 12:15
Le Havre x Lens – 12:15
Toulouse x Brest – 12:15
Strasbourg x Nantes – 12:15
Lille x Monaco – 15:45