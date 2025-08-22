Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela, equipes vão duelar neste sábado, no estádio do Mineirão, pela rodada de número 21 do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cruzeiro e Internacional entram em campo neste sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão, em situações opostas na tabela. Os mineiros brigam pelo título e ocupam a terceira colocação, com 38 pontos. Já os gaúchos, eliminados da Libertadores no meio da semana, estão em 12º lugar, com 24 pontos. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Onde assistir

O Prime Video transmite a partida ao vivo.

Como chega o Cruzeiro

Fora de casa, contra o Mirassol, o time abriu o placar, mas não sustentou a vantagem e acabou cedendo o empate. Com isso, ficou a cinco pontos do Flamengo, que ainda tem um jogo a menos. Agora, em seus domínios, enfrentará um adversário que ainda sente a eliminação na Libertadores. No comando, Leonardo Jardim,  que recentemente recusou propostas da Arábia, deve armar a equipe em torno do atacante Kaio Jorge, autor de 14 gols na temporada. Na lateral direita, William será preservado para o duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético. Já Lucas Romero, Kaiki e Christian retornam de suspensão.

Como chega o Internacional

O Internacional passa novamente por um momento de instabilidade na temporada, com três derrotas consecutivas, todas elas para o Flamengo, variando entre Campeonato Brasileiro e oitavas de final da Libertadores. Inclusive, as eliminações na principal competição continental e na Copa do Brasil aumentaram a pressão sobre o trabalho do técnico Roger Machado por uma reação e melhora no desempenho. Neste sentido, internamente, o Colorado estabeleceu como prazo uma evolução na desempenho nos dois próximos jogos do Brasileirão.

Por outro lado, publicamente, o Colorado mantém o discurso de confiança ao trabalho do treinador. O provável é que a comissão técnica escale contra o Cruzeiro o mesmo time que perdeu para o Rubro-Negro, no Beira-Rio, no último compromisso. Portanto, a tendência é de que Roger Machado mantenha Ricardo Mathias como centroavante titular. Além disso, contará com a volta de Bruno Tabata, que cumpriu suspensão automática no jogo entre as equipes pelo Brasileirão. Por outro lado, o setor ofensivo terá Valencia e Vitinho como baixas pelo mesmo motivo.

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 23/08/2025, sábado, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão – Minas Gerais
CRUZEIRO: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Jardim
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Tabata; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado
Árbitro:  Matheus Delgado Candancan (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar