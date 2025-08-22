Com feito histórico, Filipe Luís mantém cautela sobre renovação com Flamengo

Técnico, que igualou vitórias do PSG, pausa as negociações para estender contrato. Rubro-Negro crê em avanço a partir da Data Fifa

De acordo com informação do jornalista Pablo Rua e confirmada pelo Jogada10 , a renovação de Filipe Luís segue em pausa por opção do treinador. O Flamengo, afinal, já entregou a proposta de renovação e aguarda o técnico e os agentes para o avanço das negociações.

Filipe Luís está cada vez mais sólido no comando do Flamengo e tende a ter um futuro próspero. O técnico já soma 63 jogos. Com ele à beira do campo, o Rubro-Negro é o clube com maior números de vitórias nas grandes ligas do mundo desde que o ex-lateral-esquerdo assumiu o comando. Diante da boa fase, a diretoria já enviou a proposta de renovação de contrato. No entanto, o comandante tem cautela, mesmo com contrato até o fim de 2025.

A diretoria do Flamengo tem esperança que as conversas avancem durante a pausa desta Data Fifa, que acontece entre 1° e 9 de setembro. Pelo lado do treinador a prioridade é o foco na atual temporada. Como Filipe ocupa boa parte do tempo estudando e planejando os adversários e torneios, não há pressa para essa pauta agora.

Contando desde 2 de outubro de 2024, quando Filipe foi anunciado como treinador, o Flamengo ganhou 43 jogos. Num recorte incluindo Campeonato Brasileiro e as cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, França, Itália e Espanha), só o PSG foi páreo. Os atuais campeões da Liga dos Campeões ganharam os mesmos 43 jogos do Fla.

Filipe Luís supera momento de incerteza

Mesmo com marca históriaca, Filipe Luís passou por críticas em relação à oscilação no desempenho da equipe, especialmente após a chegada de novos reforços. No entanto, após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo se destaca na liderança do Campeonato Brasileiro e está em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores, onde precisará superar o Internacional.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar na segunda-feira, contra o Vitória, no Maracanã. O time tem 43 pontos, quatro a mais que o vice-colocado, o Palmeiras. Além do Brasileirão, Filipe Luís coloca o Rubro-Negro como um dos favoritos ao título da Libertadores após grande atuação diante do Internacional. Nas quartas, o Fla vai encarar o Estudiantes, da Argentina.