Candidato no Corinthians projeta aporte de R$ 5 bi, mesmo se perder eleição

Investimento bilionário está condicionado à eleição de André Castro, mas candidato garante intenção de manter aporte mesmo com derrota / Crédito: Jogada 10

O candidato à presidência do Corinthians, André Castro, movimentou o cenário político do clube ao apresentar, nesta semana, uma carta de intenção do GSP Bank, que prevê investir até 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,5 bilhões) no clube. A proposta, porém, vem acompanhada de condições e ressalvas. A promessa Sócio do Corinthians há quase 30 anos e conselheiro trienal, Castro é ligado ao mercado financeiro e atua na Alta Vista Investimentos, filiada à XP. Em coletiva de imprensa, ele revelou que o banco teria interesse em uma “parceria estratégica” com o Timão, inicialmente condicionada à sua eleição para a presidência.

“Com relação à proposta, eu vou levá-la adiante, independente de ganhar a eleição ou não. Como corintiano, farei isso com toda a certeza”, declarou Castro. Segundo o candidato, o valor total do aporte chegaria a US$ 1 bilhão, com uma primeira injeção imediata de R$ 500 milhões. ”Nós do GSP Banco de Fomento Mercantil Ltda., com nome fantasia de GSP Bank of Assets e GSP Gestão de Crédito, instituição financeira com áreas de atuação internas e externas, vem por meio desta manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Sport Club Corinthians Paulista, condicionada à eleição do candidato André Castro para a presidência do clube”, disse o banco, em uma carta de intenção A posição do banco Poucas horas depois, o Grupo GSP confirmou a intenção, mas destacou que o investimento não seria um desembolso instantâneo. Em nota publicada em seu site oficial, a companhia ressaltou que o valor seria captado no mercado e repassado ao Corinthians de acordo com um cronograma físico-financeiro de médio e longo prazo.

“Esclarecemos que o aporte financeiro estará sendo realizado conforme o projeto de investimentos, riscos e retorno previstos. (…) O aporte seguirá um cronograma físico-financeiro de desembolsos a médio e longo prazo”, afirmou a nota. No mercado financeiro, “médio prazo” costuma ser entendido como até cinco anos, enquanto “longo prazo” significa períodos superiores a esse. O documento também reforça que o acordo estaria atrelado à eleição de André Castro. Mesmo com a fala do candidato de que o apoio poderia seguir mesmo em caso de derrota.

Pontos em aberto no Corinthians A apresentação gerou expectativa, mas também dúvidas. Castro não detalhou como seria a aplicação prática do dinheiro dentro do clube, nem de que forma a parceria impactaria diretamente as finanças corintianas. Além disso, como o próprio GSP Bank admitiu, o valor total anunciado ainda precisaria estar sendo captado junto a investidores, o que indica que o montante máximo de R$ 5,5 bilhões não está disponível de imediato. Depois do impeachment de Augusto Melo, o Corinthians fará uma eleição indireta no Conselho Deliberativo, na próxima segunda-feira, para escolher o presidente que comandará o clube em um mandato-tampão até o fim de 2026. André Castro é um dos concorrentes, ao lado de Roque Citadini e provavelmente de Osmar Stabile, o presidente interino.